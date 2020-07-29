У Британії призначили нового голову розвідслужби МІ-6

Новопризначений голова МІ-6 приступить до своїх обов'язків восени
Секретну розвідувальну службу Міністерства закордонних справ Великобританії, більш відому як МІ-6, очолить дипломат Річард Мур. Він замінить на цьому посту Алекса Янгера.
Про це повідомляє Independent.
Мур приступить до своїх обов'язків восени.
"Я радий призначити Річарда Мура наступним главою Секретної розвідувальної служби. Він повертається в МІ-6 з величезним досвідом і буде спостерігати за роботою групи чоловіків і жінок, чиї невтомні зусилля рідко можна побачити на публіці, але які мають вирішальне значення для безпеки і процвітання Великобританії", - заявив міністр закордонних справ Домінік Рааб.
Річард Мур служив офіцером розвідки МІ-6, приєднався до агентства в 1987 році й піднявся до посади директора. Також він був послом Британії в Туреччині й заступником радника з національної безпеки прем'єр-міністра. З 2018 року він займає пост генерального директора з політичних питань у Міністерстві закордонних справ.
МІ-6 - служба зовнішньополітичної розвідки Великобританії, яка є частиною апарату уряду і підпорядкована одночасно МЗС і Об'єднаному комітету уряду з розвідки. У сфері інтересів і компетенції цієї служби: тероризм, незаконна торгівля наркотиками, поширення зброї масового знищення і регіональна нестабільність.
Нагадаємо, раніше Алекс Янгер заявив, що Росія увійшла в ряд ворогів, які вважають себе в стані "постійного протистояння з Заходом.