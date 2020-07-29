У Британії призначили нового голову розвідслужби МІ-6

Фото: Річард Мур (twitter com HassanAKhaire)

Новопризначений голова МІ-6 приступить до своїх обов'язків восени

Секретну розвідувальну службу Міністерства закордонних справ Великобританії, більш відому як МІ-6, очолить дипломат Річард Мур. Він замінить на цьому посту Алекса Янгера.

Про це повідомляє Independent.

Мур приступить до своїх обов'язків восени.

" Я радий призначити Річарда Мура наступним главою Секретної розвідувальної служби. Він повертається в МІ-6 з величезним досвідом і буде спостерігати за роботою групи чоловіків і жінок, чиї невтомні зусилля рідко можна побачити на публіці, але які мають вирішальне значення для безпеки і процвітання Великобританії", - заявив міністр закордонних справ Домінік Рааб.

Річард Мур служив офіцером розвідки МІ-6, приєднався до агентства в 1987 році й піднявся до посади директора. Також він був послом Британії в Туреччині й заступником радника з національної безпеки прем'єр-міністра. З 2018 року він займає пост генерального директора з політичних питань у Міністерстві закордонних справ.

МІ-6 - служба зовнішньополітичної розвідки Великобританії, яка є частиною апарату уряду і підпорядкована одночасно МЗС і Об'єднаному комітету уряду з розвідки. У сфері інтересів і компетенції цієї служби: тероризм, незаконна торгівля наркотиками, поширення зброї масового знищення і регіональна нестабільність.

Нагадаємо, раніше Алекс Янгер заявив, що Росія увійшла в ряд ворогів, які вважають себе в стані "постійного протистояння з Заходом.