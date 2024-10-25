Центробанк РФ поднял ключевую ставку до максимума с начала войны против Украины

Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку на 2 п.п. до 21%, что является самым высоким показателем с февраля 2003 года. Уровень ставки уже выше, чем в феврале 2002 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение центробанка.

Банк России сообщил, что текущая инфляция достигла 9,8% в сентябре, а инфляционные ожидания населения достигли максимального уровня с начала года.

"Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания", - заявил регулятор.

Основными инфляционными рисками центробанк РФ назвал высокие инфляционные ожидания и отклонение российской экономики от траектории сбалансированного роста, а также ухудшение условий внешней торговли.

Министерство финансов рассчитывает на 1,5 трлн рублей (15,5 млрд долларов) расходов сверх бюджетного плана в течение оставшейся части года, поскольку оно стремится покрыть дополнительные военные нужды.

Текущая слабость российской валюты, официальный курс которой по отношению к доллару снизился более чем на 12% с начала августа до 97 рублей, также рассматривается аналитиками как сильный инфляционный фактор.

Повышение ставок также отражает политическую поддержку руководства центробанка, которое столкнулось с беспрецедентным давлением со стороны некоторых из самых влиятельных бизнесменов России, включая руководителей крупнейших нефтяных и оборонных компаний страны, с требованием прекратить цикл ужесточения. От учетной ставки зависит уровень ставок по кредитам бизнесу.

Международный валютный фонд МВФ, отменивший свою миссию в России в прошлом месяце после протестов ряда европейских стран, снизил прогноз экономического роста России на 0,2% до 1,3% в 2025 году с 3,6% в этом году.

Ключевая ставка

Центральные банки используют свои ставки, под которые они кредитуют коммерческие банки, для регулирования уровня инфляции. Если ставка повышается, то рост цен через несколько месяцев должен замедлиться.

Банк России удвоил ключевую ставку до 20% на экстренном заседании через несколько дней после вторжения в Украину в феврале 2022 года, чтобы успокоить рынки и остановить отток капитала. Уже в апреле он начал снижать ставку, опустив ее до 7,5% к лету. Через год, в июле в июле 2023 года, ставка снова начала расти.

Ставка в 21% е является самой высокой с момента введения ключевой ставки в 2013 году, заменив ставку рефинансирования в качестве основного рыночного ориентира. Ставка рефинансирования была снижена до 18% с 21% в феврале 2003 года и с тех пор остается ниже 20%.

В условиях военной экономики России рыночные ставки имеют некоторое значение для потребительского сектора. Однако они вряд ли повлияют на военное производство.