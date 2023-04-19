Британская разведка раскрыла методы и цели российских ИПСО против в Украины

Как отмечается в сводке, Москва использует множество каналов для распространения дезинформации: преднамеренное создание и распространение ложной или сфабрикованной информации.

Одним из компонентов российской дезинформации является отмывание сообщений, когда Россия продвигает информацию от доверенных лиц или непроверенных источников в социальных сетях, которая затем проникает в более популярные или государственные СМИ.

По данным британской разведки, это направлено на то, чтобы скрыть источник информации, чтобы российскому государству было легче дистанцироваться от сообщения. Затем оно продвигает вводящие в заблуждение фрагменты сообщений, маскируя при этом свой личный интерес.

Представители российского государства подают сфабрикованные сообщения как организованно, так и конъюнктурно. "Их текущие приоритеты почти наверняка включают дискредитацию украинского правительства и сокращение международной поддержки Украины", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что в "утечке секретных документов" об украинском контрнаступлении можно увидеть сфабрикованные цифры и данные из открытых источников. По его словами, Россия может распространять фейки для того, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ и замедлить помощь от союзников.