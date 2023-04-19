Британська розвідка розкрила методи та цілі російських ІПСО проти України

Як зазначається у зведенні, Москва використовує безліч каналів для поширення дезінформації: навмисне створення та розповсюдження хибної чи сфабрикованої інформації.

Одним із компонентів російської дезінформації є відмивання повідомлень, коли Росія просуває інформацію від довірених осіб або неперевірених джерел у соціальних мережах, яка потім проникає у більш популярні чи державні ЗМІ.

За даними британської розвідки, це спрямовано на те, щоб приховати джерело інформації, щоб російській державі було легко дистанціюватися від повідомлення. Потім воно просуває фрагменти повідомлень, що вводять в оману, маскуючи при цьому свій особистий інтерес.

Представники російської держави подають сфабриковані повідомлення як організовано, і кон'юнктурно. "Їхні пріоритети майже напевно включають дискредитацію українського уряду та скорочення міжнародної підтримки України", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що у "витоку секретних документів" про український контрнаступ можна побачити сфабриковані цифри та дані з відкритих джерел. За його словами, Росія може поширювати фейки для того, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ та уповільнити допомогу від союзників.