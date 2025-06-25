Украина готова помочь странам Африки в уничтожении российских наемников, - Reuters

Мавритания, расположенная на засушливом западном побережье Африки, стала неожиданным плацдармом для все более глобальной борьбы Украины с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Мавритании Украина открыла посольство в Нуакшоте, - одно из восьми представительств, открытых в Африке после вторжения России в 2022 году.

Посольство курирует поставки продовольственной помощи через Всемирную продовольственную программу для малийских беженцев из соседнего Мали.

Обучение вооруженных сил Мавритании

"Украина готова продолжить подготовку офицеров и представителей вооруженных сил Мавритании, поделиться технологиями и достижениями, которых Украина добилась" на поле боя против России, заявил посол по делам Африки Максим Субх, добавив, что Украина ранее проводила такую подготовку до вторжения России.

Это происходит на фоне напряженности между Мавританией и Мали, где Россия поддерживает режим, преследующий туарегов.

Влияние России в Сахеле

Российские военные и наемники охраняют лидеров ряда стран Западной и Центральной Африки, а российские горнодобывающие компании глубоко окопались в Сахеле. По словам украинского посла, военное присутствие России подрывает стабильность региона.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Россия является крупнейшим поставщиком оружия в Африку.

Африканская стратегия Украины

В начале войны многие африканские страны сохраняли нейтралитет в ООН, даже после проблем с продовольственным экспортом из Украины. Затем Киев разработал стратегию для Африки с целью противодействия нарративу России и увеличения торговли.

Субх был назначен руководителем этой работы, и с тех пор Киев открыл восемь из десяти новых посольств, заявленных в 2022 году, сообщил он, доведя число миссий Украины в Африке до 18.

В число стран входят Кот-д'Ивуар и Конго, которые осудили вторжение России на раннем этапе. Киев планирует открыть посольство в этом году в Судане, где США обвиняют Россию в вооружении обеих сторон в жестоком конфликте.

Однако Киев не может сравниться с противником, имеющим глубокие коммерческие и военные связи, включая давнее присутствие московских разведывательных служб. Всего у России около 40 миссий в Африке, и недавно было объявлено о планах открыть еще семь.

Украина хочет убедить африканские страны в том, что ее борьба с Россией, ее хозяином советских времен, имеет параллели с их собственными усилиями по преодолению наследия европейского колониализма, сказал Субх.

Несмотря на предложение военной подготовки, военные усилия Украины по завоеванию союзников в Африке были в основном сосредоточены на продовольствии.

Киев сообщает, что отправил около 300 тысяч тонн в качестве помощи, распределенной через Всемирную продовольственную программу (ВПП) в рамках финансируемой ЕС и США программы "Зерно из Украины", которая конкурирует с аналогичным российским планом продовольственной помощи Африке.

Помощь под украинским брендом достигла 8 миллионов человек в 12 странах, сообщил в апреле аналитический центр European Policy Centre. Среди получателей были Конго, Эфиопия, Сомали, Нигерия, Кения и Судан.

А после открытия черноморских портов, которые Россия бомбила и блокировала в первые два года войны, Украина экспортировала в Африку в 2024 году около 10 млн тонн зерна, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году, свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства.

Показав, что это важная альтернатива российским поставкам продовольствия, Украина надеется, что африканские страны, сохранявшие нейтралитет в ходе войны, начнут оказывать давление на Москву, чтобы она прекратила войну на Украине.

"Сохраняя свою роль одного из гарантов продовольственной безопасности мира, Украина может помешать России использовать поставки продовольствия в качестве политического рычага", - заявил в интервью Роман Середа, временный поверенный в делах Украины в Нуакшоте.

Украина становится все более заметной

В апреле Владимир Зеленский стал первым президентом Украины, посетившим Южную Африку, близкого союзника России. Он призвал признать борьбу Украины и предложил потенциальные сделки по энергетике, производству удобрений и безопасности.

Представитель МИД ЮАР Криспин Фири заявил, что и Украина, и Россия являются союзниками. Он сказал, что Южная Африка выступает за мир и выступает посредником в гуманитарных вопросах, таких как возвращение украинских детей, которых вывезли на Россию.

Однако южноафриканский аналитик Тим Мурити заявил, что стратегии Украины в Африке не хватает последовательности, указав на то, что Киев не назначил посла в Эфиопии - ключевую должность, которую страны, включая Россию, используют для взаимодействия с влиятельным Африканским союзом, базирующимся в Аддис-Абебе.

Украинские данные показывают, что коммерческий экспорт Украины в значительной степени ориентирован на Северную Африку, а страны Африки к югу от Сахары, включая Эфиопию, Кению и Нигерию, покупают лишь часть того, что они импортировали до войны. Сама Мавритания в прошлом году купила гораздо меньше продовольствия из Украины, чем в 2021 году.

Беженцы из Мали

В Мавритании грузы в основном направлялся в Мберу - крупнейший лагерь беженцев в Западной Африке, где проживает все больше малийцев, спасающихся от поддерживаемого Россией режима. За два года население лагеря увеличилось почти втрое и достигло примерно 250 тысяч человек.