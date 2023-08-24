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Британская разведка пояснила приезд Путина в штаб в Ростове, захваченный Пригожиным в июне

Фото: Владимир Путин проехался по местам боевой славы Евгения Пригожина (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цель приезда Владимира Путина в штаб в Ростове-на-Дону, захваченный во время мятежа Евгения Пригожина в июне, было продемонстрировать свою власть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 19 августа президент Владимир Путин совершил редкий визит в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, примерно в 160 км от линии фронта. В штабе размещаются сотрудники, ведущие войну против Украины.

По данным британской разведки, Путин провел встречу с высшими офицерами, в том числе с начальником Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым, который продолжает командовать операцией в Украине.

"Группа "Вагнера" ненадолго захватила штаб в июне 2023 года. Путин, скорее всего, хочет продемонстрировать свою власть и представить высшее военное командование действующим в обычном режиме", - отмечают в Минобороны Британии.

Бунт Пригожина

Напомним, боевики "Вагнера" 24 июня быстро взяли под свой контроль Ростов-на-Дону и двинулись в сторону Москвы, бросив Путину самый серьезный вызов его власти с тех пор, как он стал верховным правителем России в 1999 году.

Люди приветствовали наемников Евгения Пригожина в Ростове. Сам Путин и его окружение сбежали из Москвы. Силовики либо молчали, либо делали двусмысленные заявления.

Мятеж был подавлен в результате сделки, заключенной при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко. С тех пор Путин неоднократно благодарил свою армию и спецслужбы.

Однако 23 августа в Тверской области РФ разбился самолет Embraer Legacy 600 с 10 людьми на борту. Росавиация опубликовала имена всех пассажиров - там числился Пригожин, командир ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин и еще несколько наемников. До сих пор официально смерть Пригожина не подтвердили.

По данным Института изучения войны, Путин, вероятнее всего, приказал военному командованию сбить самолет Пригожина, пытаясь таким образом публично восстановить свое господство и отомстить за унижение.

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Евгений Пригожин