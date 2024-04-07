Британская разведка объяснила причины снижения темпов российского наступления в Украине

Наступательные действия россиян на фронте в Украине несколько снизились. Причиной этого могли стать потери армии РФ и так называемые выборы Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter (X).
Как отмечает разведка, среднесуточное количество потерь россиян (убитыми и ранеными) в Украине в течение марта 2024 сократилось на 74 человека в сутки - до 913.
"Уменьшение потерь соответствует меньшему количеству зарегистрированных атак за последний месяц. Уменьшение российских наступательных операций, скорее всего, отражает ряд факторов: период отдыха и перевооружения после захвата Авдеевки и намерение уменьшить уведомление о гибели во время выборов в России", - говорится в сводке.
В начале вторжения войска РФ российские войска в день теряли в среднем 658 человек. В 2023 году эта цифра выросла до 693, а в первом квартале 2024 года - до 913.
Увеличение этих показателей свидетельствует о постоянной зависимости России от массы для поддержки войны против Украины.
Минобороны РФ скрывает потери оккупационных войск в Украине. При этом путинский режим постоянно лжет о потерях украинских сил.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла на войне уже более 447 тысяч солдат. Только за последние сутки наши воины ликвидировали 820 россиян.
Британская разведка сообщала, что Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей продолжать вести захватническую войну против Украины.
При этом российские оппозиционные СМИ заявили, что с началом наступления РФ на фронте потери оккупационных войск значительно выросли.
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