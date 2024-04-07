Британская разведка объяснила причины снижения темпов российского наступления в Украине

Как отмечает разведка, среднесуточное количество потерь россиян (убитыми и ранеными) в Украине в течение марта 2024 сократилось на 74 человека в сутки - до 913.

"Уменьшение потерь соответствует меньшему количеству зарегистрированных атак за последний месяц. Уменьшение российских наступательных операций, скорее всего, отражает ряд факторов: период отдыха и перевооружения после захвата Авдеевки и намерение уменьшить уведомление о гибели во время выборов в России", - говорится в сводке.

В начале вторжения войска РФ российские войска в день теряли в среднем 658 человек. В 2023 году эта цифра выросла до 693, а в первом квартале 2024 года - до 913.

Увеличение этих показателей свидетельствует о постоянной зависимости России от массы для поддержки войны против Украины.