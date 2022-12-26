Британская разведка сообщила о новой оборонной тактике РФ: будет ли она эффективна
Российская армия в Украине перешла к новой оборонной тактике с помощью минных полей. Но они могут быть эффективны только, если прикрыты наблюдением и огнем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, с октября российские силы в основном сосредоточились на строительстве оборонительных позиций на многих участках линии фронта в Украине.
По данным британской разведки, это включает установку дополнительных полей противотанковых и противопехотных мин, что выходит за рамки установок российской военные доктрины.
Минные поля представляют собой эффективное препятствие для обученных войск только в том случае, если они прикрыты наблюдением и огнем. "Серьезной проблемой для российских сил, вероятно, будет нехватка средств наблюдения и обученного персонала для эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей", - говорится в сообщении Минобороны Британии.
Напомним, ранее британская разведка объяснила неспособность российской армии наступать. Нехватка боеприпасов остается ключевым сдерживающим фактором для российских наступательных операций.
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