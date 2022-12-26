ua ru
Пн, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британская разведка сообщила о новой оборонной тактике РФ: будет ли она эффективна

Новина українською →
Украина, Понедельник 26 декабря 2022 09:55
Британская разведка сообщила о новой оборонной тактике РФ: будет ли она эффективна Фото: британская разведка рассказала о новой оборонной тактике России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская армия в Украине перешла к новой оборонной тактике с помощью минных полей. Но они могут быть эффективны только, если прикрыты наблюдением и огнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, с октября российские силы в основном сосредоточились на строительстве оборонительных позиций на многих участках линии фронта в Украине.

По данным британской разведки, это включает установку дополнительных полей противотанковых и противопехотных мин, что выходит за рамки установок российской военные доктрины.

Минные поля представляют собой эффективное препятствие для обученных войск только в том случае, если они прикрыты наблюдением и огнем. "Серьезной проблемой для российских сил, вероятно, будет нехватка средств наблюдения и обученного персонала для эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, ранее британская разведка объяснила неспособность российской армии наступать. Нехватка боеприпасов остается ключевым сдерживающим фактором для российских наступательных операций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Рост неизбежен? Чего ждать от курса доллара и влияет ли он на цены в Украине
Рост неизбежен? Чего ждать от курса доллара и влияет ли он на цены в Украине
DAILY
Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра