Британская разведка показала новую карту боев в Украине: что происходит на фронте

Украинские военные, несмотря на все попытки окупантов, стойко держат оборону на фронте. Россияне сосредоточили попытки наступления в районе Бахмута, а в некоторых случаях они переходят к ближнему противостоянию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

По данным разведки, россияне не оставляют попыток захватить Бахмут и его окрестности. Однако украинские военные сдерживают врага и наносят ему значительные потери.

Россияне продолжают совершать наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.

Попытки атаковать также предпринимаются в районе Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. Замечена активность окупантов вблизи Гряниковки, Спорного и Белогоровки. Попытки россиян продвинуться там - не действенны.

В Запорожском направлении россияне перешли в оборону. Поэтому там оккупанты ведут постоянный обстрел населенных пунктов вдоль всей линии фронта.