Британская разведка показала актуальную карту боев в Украине: какие изменения на фронтах

Украинские военные смогли продвинуться на севере и юге в Бахмутском районе примерно на 20 квадратных километров. Так, за прошедшие сутки наши бойцы освободили примерно 500 метров к северу от Бахмута и 1 километр - к югу.

Тем временем россияне пытаются вести ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк, а также северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная в Луганской области.

В то же время, ситуация в Херсонской и Запорожской областях остается стабильной. Однако оккупанты продолжают бить по украинским позициям.

Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщали, что наши защитники продолжают продвигаться на флангах под Бахмутом, но россияне пытаются вернуть утраченные позиции.

К тому же, украинские военные заявили о проведении наступательных действий в западных окрестностях Бахмута и создании плацдарма для дальнейшего наступления.

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