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Атака дронов на аэродром РФ. Появились спутниковые снимки последствий

Россия, Воскресенье 28 апреля 2024 19:28
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Атака дронов на аэродром РФ. Появились спутниковые снимки последствий Иллюстративное фото (росСМИ)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины дронами атаковала российский аэродром "Кущевск" в Краснодарском крае в субботу, 27 апреля. В сети появились спутниковые снимки последствий атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение сотрудника Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африка в Twitter.

На спутниковых снимках, сделанных компанией Planet Labs, можно увидеть несколько участков российского аэродрома "Кущевск", пораженных украинскими дронами.

На аэродроме, атаку на который организовала СБУ и Силы обороны, размещались десятки военных самолетов, радиолокационные станции и средства РЭБ российской армии.

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Атака на аэродром в Краснодарском крае РФ

Утром субботы, 27 апреля, российские паблики сообщили об ударе дронов по аэродрому "Кущевск" в Краснодарском крае РФ. Позже источники РБК-Украина подтвердили атаку на аэродром и заявили, что ее организовала СБУ совместно с Силами обороны.

В то же время на опубликованных россиянами видео с аэродрома заметили, что дроны, вероятно, атаковали склад модулей управления и коррекции для авиабомб. Эти модули позволяют россиянам превращать обычные авиабомбы в КАБы.

Другие атаки на аэродромы РФ

Напомним, недавно украинские военные атаковали аэродром в Джанкое. В результате удара россияне потеряли 4 пусковые установки ЗРК С-400, 3 радиолокационные станции и пункт управления средствами ПВО.

До этого украинская армия атаковала аэродром, где россияне хранили бомбардировщики Ту-95, которыми бомбят украинские города.

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Атака дронов Служба безопасности Украины Российская Федерация Краснодарский край
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