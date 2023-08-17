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Нацгвардейцы закрепляются на рубежах, враг пытается штурмовать, - в НГУ об Урожайном

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Четверг 17 августа 2023 12:45
Нацгвардейцы закрепляются на рубежах, враг пытается штурмовать, - в НГУ об Урожайном Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Подразделения Национальной гвардии закрепились на достигнутых рубежах после освобождения Урожайного, Донецкой области. Враг пытается штурмовать, чтобы восстановить утраченное положение.

Об этом рассказал заместитель директора департамента планирования по применению ГУ Нацгвардии полковник Николай Уршалович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Как рассказал Уршалович, на Бердянском направлении в течение недели минометные подразделения 2-й Галицкой бригады, а также подразделения 31-й бригады и 32-го полка Нацгвардии обеспечивали поддержку Сил обороны, в результате чего штурмовые группы освободили Урожайное.

"Подразделения Национальной гвардии провели зачистку и разминирование освобожденного населенного пункта. Сейчас закрепились на достигнутых рубежах и отражают контратаки штурмующих групп противника, которые пытаются восстановить утраченное положение", - добавил заместитель директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии.

Увольнение Урожайного

16 августа, украинские воины освободили поселок Урожайное, который находится недалеко от Старомайорского Донецкой области. Как отметила тогда же заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, наступательные действия продолжаются.

Уже на следующий день, 17 августа, из населенного пункта были эвакуированы последние гражданские.

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