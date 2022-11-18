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Британская разведка оценила, куда Россия может перебросить выведенные из Херсона войска

Фото: британская разведка считает, что РФ перебросит войска из Херсона к Бахмуту (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российское командование может перекинуть часть выведенных из Херсона войск на Бахмутское направление в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка отмечает, что после вывода войск на левый берег Днепра в Херсонской области оккупанты продолжают переоборудование и подготовку к обороне на большинстве участков фронта.

"Подразделения (российских войск - ред.) построили новые траншейные системы у границы с Крымом, а также у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями", - говорится в сообщении.

Некоторые из этих оборонительных рубежей находятся в 60 км от линии фронта. Это может свидетельствовать о том, что россияне готовятся к дальнейшему контрнаступлению ВСУ. Кроме того, британские разведки считают, что РФ перекинет часть войск с юга именно в район Бахмута.

"Вполне вероятно, что Россия попытается наконец передислоцировать часть сил, выведенных из Херсона, для усиления и расширения своих наступательных операций вблизи города Бахмут в Донецкой области", - объясняет разведка.

Напомним, ранее военно-политический эксперт Александр Коваленко в комментарии для РБК-Украина объяснил, что Россия может перебросить часть войск из Херсона в Бахмут, чтобы прорвать оборону ВСУ и обеспечить логистику на юге Украины.

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