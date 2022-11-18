Британська розвідка оцінила, куди Росія може перекинути виведені з Херсона війська

Британська розвідка зазначає, що після виведення військ на лівий берег Дніпра у Херсонській області окупанти продовжують переобладнання та підготовку до оборони на більшості ділянках фронту.

"Підрозділи (російських військ - ред.) збудували нові траншейні системи біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями", - йдеться у повідомленні.

Деякі з цих оборонних рубежів знаходяться за 60 км від лінії фронті. Це може свідчити про те, що росіяни готуються до подальшого контрнаступу ЗСУ. Крім того, британські розвідки вважають, що РФ перекине частину військ з півдні саме у район Бахмута.

"Цілком ймовірно, що Росія спробує зрештою передислокувати частину сил, виведених з Херсона, для посилення та розширення своїх наступальних операцій поблизу міста Бахмут у Донецькій області", - пояснює розвідка.