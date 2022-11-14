Эксперт объяснил, куда Россия может перебросить войска после бегства из Херсона

Российское командование перебросит часть войск из Херсона в Донецкую область. Оккупанты попытаются захватить Бахмут и Авдеевку.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Для них критически важно оккупировать Бахмут, Авдеевку и Угледар. Для этого они могут некоторую часть своих подразделений отправить на Донбасский плацдарм. Я не исключаю, что это количество может составлять 10-15 батальонно-тактических групп, которые сейчас размещены на юге, а возможно и больше", - объяснил Коваленко.

При этом эксперт подчеркнул, что Россия будет активно бросать на Донбасс мобилизованных. Поскольку это сейчас главный ресурс врага, которым можно компенсировать потери.

Также Коваленко считает, что в России продолжится мобилизация, которую официально российский диктатор Владимир Путин не завершил.

Напомним, Александр Коваленко в комментарии для РБК-Украина объяснил, что россияне могут усилить атаки в Донецкой области для улучшения логистики на юге Украины.

Также отметим, что, по данным Минобороны, в России мобилизовали в армию более 270 тысяч человек. Это меньше, чем было заявлено российским руководством в начале мобилизации.

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