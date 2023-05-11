Британская разведка обновила карту боев в Украине: что происходит на фронтах

Российские военные продолжают проявлять активность в Донецкой области. Оккупанты пытаются продвинуться на четырех направлениях, но украинские бойцы сдерживают их.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
Захватчики концентрируют свои силы на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях, совершая там атаки. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
Между тем, российские военные пытаются улучшить тактические позиции на Купянском направлении. Они также совершают наземные удары у самого Купянска и Кременной.
При этом в Херсонской и Запорожской областях существенных изменений нет. Продвижений врага не фиксируют, но они продолжают наносить авиаудары по украинским позициям.
Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно немного больше времени для начала контрнаступления, ведь военные еще ждут помощи от союзников.
Тем временем Bloomberg сообщило, что Украина получила вооружение более чем на 30 млрд долларов.
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