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Британская разведка обновила карту боев в Украине: что происходит на фронтах

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Вторник 28 марта 2023 13:07
Британская разведка обновила карту боев в Украине: что происходит на фронтах Фото: британская разведка обновила карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты продолжают атаки на востоке Украины. Эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Захватчики совершают атаки в районе Бахмута, но значительные продвижения не зафиксированы. Россияне также проводят безуспешные наступательные операции в районе Авдеевки и Марьинки.

Британская разведка обновила карту боев в Украине: что происходит на фронтах

Вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная российские оккупанты также продолжают наземные атаки.

Тем временем путинские войска обстреливают населенные пункты вдоль всей линии фронта. Особенно страдает от вражеских атак Херсонская и Запорожская области.

Напомним, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский объяснял, что главная цель украинских войск на Бахмутском направлении - сдержать и максимально истощить россиян. Это позволит создать условия для дальнейшего освобождения территорий.

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