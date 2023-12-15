RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка назвала цели российской армии в Марьинке и оценила шансы их достичь

Фото: российские войска продолжают наступление в Марьинке (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские войска стремятся захватить Марьинку для дальнейшего продвижения на запад в сторону города Курахово. Однако прорыв крайне маловероятен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, продолжаются тяжелые бои за контроль над разрушенным городом Марьинка и прилегающими к нему районами. Россия, вероятно, еще больше сократила небольшие участки контролируемой Украиной территории, оставшиеся в пределах города.

По данным британской разведки, одной из оперативных целей России в этом районе, скорее всего, будет обеспечение безопасности автомагистралей Т0510 и Н15 для дальнейшего продвижения на запад в сторону города Курахово.

"Несмотря на постепенные успехи, крупный и операционально значимый прорыв России в этом секторе остается крайне маловероятным", - отмечают в Минобороны Британии.

https://deepstatemap.live/

Бои за Марьинку

Ранее британская разведка сообщала, что российские войска захватили большую часть руин Марьинки.  Сейчас Россия, вероятно, контролирует большую часть застроенной территории.

Российские пропагандисты в начала декабря заявили о якобы захвате Марьинки.

Однако командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны Украины сдерживают врага на Марьинском направлении в Донецкой области, оборона города продолжается.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонецкМарьинка