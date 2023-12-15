Британская разведка назвала цели российской армии в Марьинке и оценила шансы их достичь

Как отмечается в сводке, продолжаются тяжелые бои за контроль над разрушенным городом Марьинка и прилегающими к нему районами. Россия, вероятно, еще больше сократила небольшие участки контролируемой Украиной территории, оставшиеся в пределах города.

По данным британской разведки, одной из оперативных целей России в этом районе, скорее всего, будет обеспечение безопасности автомагистралей Т0510 и Н15 для дальнейшего продвижения на запад в сторону города Курахово.

"Несмотря на постепенные успехи, крупный и операционально значимый прорыв России в этом секторе остается крайне маловероятным", - отмечают в Минобороны Британии.

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Бои за Марьинку

Ранее британская разведка сообщала, что российские войска захватили большую часть руин Марьинки. Сейчас Россия, вероятно, контролирует большую часть застроенной территории.

Российские пропагандисты в начала декабря заявили о якобы захвате Марьинки.

Однако командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны Украины сдерживают врага на Марьинском направлении в Донецкой области, оборона города продолжается.