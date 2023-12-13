Оборона города продолжается. Тарнавский рассказал об обстановке в районе Марьинки
Силы обороны Украины сдерживают врага на Марьинском направлении в Донецкой области, оборона города продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"Марьинское направление. Продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки - отражено 11 атак", - говорится в сообщении.
По словам Тарнавского, в районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий.
"Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается", - добавил командующий.
Бои за Марьинку
Марьинка расположена фактически вплотную к оккупированному Донецку. Ожесточенные бои начались в день российского вторжения в Украину. За это время вся инфраструктура города была полностью уничтожена.
В начале декабря британская разведка сообщила, что российские войска постепенно продвигаются через развалины Марьинки, города в Донецкой области. Сейчас Россия, по всей вероятности, контролирует большую часть застроенной территории.
Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что 90% боев сосредоточены в районах Авдеевки и Марьинки.
Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец считает, что в оперативном отношении Марьинка не играет большой роли. По его мнению, россиянам нужно направление, поэтому захват этого города важен для оккупантов.
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