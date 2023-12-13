Оборона города продолжается. Тарнавский рассказал об обстановке в районе Марьинки

Силы обороны Украины сдерживают врага на Марьинском направлении в Донецкой области, оборона города продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского .

"Марьинское направление. Продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки - отражено 11 атак", - говорится в сообщении.

По словам Тарнавского, в районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий.

"Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается", - добавил командующий.

Бои за Марьинку

Марьинка расположена фактически вплотную к оккупированному Донецку. Ожесточенные бои начались в день российского вторжения в Украину. За это время вся инфраструктура города была полностью уничтожена.

В начале декабря британская разведка сообщила, что российские войска постепенно продвигаются через развалины Марьинки, города в Донецкой области. Сейчас Россия, по всей вероятности, контролирует большую часть застроенной территории.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что 90% боев сосредоточены в районах Авдеевки и Марьинки.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец считает, что в оперативном отношении Марьинка не играет большой роли. По его мнению, россиянам нужно направление, поэтому захват этого города важен для оккупантов.