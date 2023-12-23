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Британская разведка назвала еще одну проблему на линии фронта

Украина, Суббота 23 декабря 2023 11:39
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Британская разведка назвала еще одну проблему на линии фронта Фото: британская разведка назвала еще одну проблему на линии фронта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В последние недели как украинские войска, так и российские оккупанты жалуются на большое количество крыс и мышей на передовой. Это стало еще одной проблемой на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Как отмечается в сводке, в этом году мягкая осень вместе с достаточным количеством еды с полей, которые остались необработанными из-за боевых действий, вероятно, способствовали увеличению популяции грызунов.

Поскольку погода стала холоднее, мыши ищут теплые места в транспортных средствах и оборонных позициях. Как подчеркивает разведка, грызуны добавят дополнительное давление на боевой дух бойцов на передовой.

Кроме того, грызуны представляют опасность для военного оборудования, перегрызая кабели. Это было зафиксировано в том же районе во время Второй мировой войны.

"Непроверенные отчеты также свидетельствуют о том, что российские подразделения начали страдать от увеличения случаев заболевания, которые войска объясняют проблемой с вредителями", - отмечает разведка.

Ситуация на фронте

Сейчас украинские военные в большинстве находятся в активной обороне и по возможности атакуют. В частности, в районе Бахмута и Запорожской области.

Недавно стало известно, что украинские воины отбили у оккупантов один из терриконов в районе Горловки Донецкой области. Также бойцам удалось захватить позиции противника.

Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.

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