Британська розвідка назвала ще одну проблему на лінії фронту
Останніми тижнями як українські війська, так і російські окупанти скаржаться на велику кількість щурів та мишей на передовій. Це стало ще однією проблемою на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, цього року м'яка осінь разом із достатньою кількістю їжі з полів, які залишилися необробленими через бойові дії, ймовірно, сприяли збільшенню популяції гризунів.
Оскільки погода стала холоднішою, миші шукають теплі місця у транспортних засобах і оборонних позиціях. Як наголошує розвідка, гризуни додадуть додаткового тиску на бойовий дух бійців на передовій.
Крім того, гризуни становлять небезпеку для військового обладнання, перегризаючи кабелі. Це було зафіксовано в тому ж районі під час Другої світової війни.
"Неперевірені звіти також свідчать про те, що російські підрозділи почали страждати від збільшення випадків захворювання, що війська пояснюють проблемою зі шкідниками", - зазначає розвідка.
Ситуація на фронті
Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують. Зокрема, у районі Бахмута та у Запорізькій області.
Нещодавно стало відомо, що українські воїни відбили в окупантів один з териконів у районі Горлівки Донецької області. Також бійцям вдалося захопити позиції противника.
Детальніше про ситуацію на передовій - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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