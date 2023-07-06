Россия теряет преимущество в тяжелой технике на фронте, - Bloomberg

Новые данные о военной помощи Украине свидетельствуют о значительном изменении баланса тяжелых вооружений на полях сражений страны после более чем 16 месяцев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В обновленной базе данных Ukraine Support Tracker, которую ведет немецкий Кильский институт мировой экономики, говорится, что союзники Киева поставили 471 новый танк с начала войны, и еще 286 еще не поступили, даже несмотря на то, что количество новых обещаний замедлилось.

В сочетании с подсчетом техники, потерянной или захваченной разведывательной группой Oryx из открытых источников, которую многие считают консервативной, цифры позволяют предположить, что танковый парк Украины вырос с начала вторжения в прошлом году, в то время как российский сократился вдвое.

Сократился разрыв и по артиллерии и реактивным системам залпового огня, хотя и с гораздо меньшим отрывом.

Данные о танках, в частности, совпадают с данными, предоставленными начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакиным.

"Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии, - заявил Радакин комитету по обороне парламента. - В прошлом году она выпустила 10 млн артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 млн снарядов в год. Она потеряла 2500 танков и в лучшем случае может производить 200 танков в год".

По данным Oryx, который регистрирует только те потери, которые может подтвердить, с начала войны в 2022 году было уничтожено, повреждено, брошено или захвачено 2082 российских танка.

Секретные данные

Вокруг таких цифр существует огромная неопределенность, поскольку обе стороны рассматривают свои потери как государственную тайну. Также есть значительные трудности со сбором данных из открытых источников, особенно когда речь идет об украинских потерях, которые хуже регистрируются. Также нет достоверных данных о количестве замененных танков или артиллерийских орудий, которые Россия произвела или изъяла из глубоких складов с начала войны.

Украина, однако, пережила первый год войны примерно с тем же количеством тяжелых вооружений, что и в начале, несмотря на большие потери, по словам Йоханна Мишеля, специалиста по наземным боевым действиям в лондонском International Institute for Strategic Studies (IISS). Ранее в этом году Мишель провел собственный анализ имеющихся данных, скорректировав вероятные погрешности в данных. С тех пор было больше потерь, поставок и захватов российских танков.

Однако этого нельзя сказать о России, которая также вынуждена резервировать часть своих сил для обороны в других частях крупнейшей по территории страны в мире. По словам Мишеля, изменение баланса тяжелых вооружений важно, но далеко не решающе для продолжающегося контрнаступления Украины.

Цена "по-прежнему высока" для Украины

"Даже если ситуация будет более равной по количеству, проблема в том, что Украине сейчас нужно вернуть территорию, поэтому она идет в наступление против хорошо подготовленной обороны, а для этого нужно сильное преимущество", сказал Мишель.

Как отмечает Bloomberg, это объясняет стремление украинских сил уничтожить российскую артиллерию и пути снабжения, прежде чем вводить в бой основную часть бригад, подготовленных для контрнаступления. Генштаб Украины в последнее время почти ежедневно заявляет об уничтожении более 30 российских артиллерийских орудий.

Обновление Кильского института своих данных за период с 25 февраля по 31 мая показало, что обещания помощи были значительно ниже, чем зимой, несмотря на некоторые крупные пакеты из Германии и США, при этом военные обязательства составили 9 млрд за этот период.

В то же время доля военной помощи выросла по сравнению с финансовыми и гуманитарными обязательствами, говорится в сообщении института. В отчете говорится, что США и государства-члены Европейского Союза медленнее всего выполняли обязательства по поставкам вооружений: 286 из 757 танков и 177 из 556 155-мм и 152-мм гаубиц еще не поступили.

Эти задержки могут сделать даже некоторые из доставленных танков менее эффективными, чем они должны быть, поскольку украинским силам пришлось спешить с обучением, часто проводимым разными партнерами по НАТО, которые имеют разную практику.

"Пока у украинцев нет явного преимущества, - сказал Мишель, - цена попытки продвинуться вперед будет очень высокой".

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. Западные СМИ активно сообщают, что оно продвигается медленнее, чем ожидалось.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, действия ВСУ приведут к обрушению российского фронта. Это может произойти через неделю, месяц, полтора месяца.

Президент Владимир Зеленский заявил, что медленная поставка вооружений может привести к некоторым трудностям на фронте и замедлению контрнаступления.