Британская разведка назвала причины неэффективности российской фронтовой авиации

Как отмечается в сводке, в течение лета российские тактические боевые самолеты обычно совершали более 100 самолето-вылетов в день, но они почти всегда ограничивались полетами над территорией, контролируемой Россией, из-за угрозы со стороны украинской ПВО.

По данным британской разведки, Россия попыталась решить эту проблему, все чаще используя базовые свободнопадающие бомбы с планирующими приспособлениями, увеличивающими дальность полета. Самолеты могут сбрасывать эти бомбы за много километров от своих целей, но им еще предстоит продемонстрировать стабильную точность.

"В начале контрнаступления Украины на юге июня 2023 года российские ударные вертолеты доказали свою эффективность. Однако в последние недели Россия, похоже, была менее способна эффективно применять тактическую авиацию на юге", - отмечают в Минобороны Британии.

Вертолеты на южном фронте

Ранее британская разведка сообщала, что в последние месяцы Россия пополнила свои силы на юге совершенно новым вариантом вертолета Ка-52М. Важным улучшением является интеграция новой противотанковой ракеты LMUR, дальность действия которой составляет около 15 км. Экипажи Ка-52 быстро воспользовались возможностью использовать оружие за пределами досягаемости украинской ПВО.

Россия потеряла около 40 вертолетов Ка-52 после вторжения, но этот тип также дорого обошелся Украине.