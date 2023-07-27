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РФ применила новое оружие для противодействия контрнаступлению ВСУ, - британская разведка

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Украина, Четверг 27 июля 2023 09:41
РФ применила новое оружие для противодействия контрнаступлению ВСУ, - британская разведка Фото: Россия использует модифицированный вертолет Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Александр Белоус

В то время как ВСУ продолжают крупные наступательные операции в Запорожской области, одной из самых сильных российских систем вооружения в этом секторе является ударный вертолет Ка-52, который был сильно модифицирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Россия потеряла около 40 вертолетов Ка-52 после вторжения, но этот тип также дорого обошелся Украине.

По данным британской разведки, в последние месяцы Россия пополнила свои силы на юге совершенно новым вариантом Ка-52М: сильно модифицированным вертолетом, на основании российского опыта в Сирии.

Доказательства, подтверждающие использование варианта М в Украине, включают фотографии, размещенные в социальных сетях, на которых экипаж позирует рядом с новым вертолетом.

"Еще одним важным улучшением парка Ка-52 является интеграция новой противотанковой ракеты LMUR, дальность действия которой составляет около 15 км. Экипажи Ка-52 быстро воспользовались возможностью использовать оружие за пределами досягаемости украинской ПВО", - отмечают в Минобороны Британии.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. До сих пор продвижение было медленным из-за российских минных полей, танковых заграждений и других средств защиты.

В то же время The New York Times и Bloomberg сообщили со ссылкой на источники в Вашингтоне о начале нового крупного этапа наступления ВСУ.

Как сообщало РБК-Украина, украинские морские пехотинцы утром 25 июля сбили российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" на Донбассе. Вертолет Ка-52 предназначен для разведки местности, целеуказаний и координации действий группы боевых вертолетов. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

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