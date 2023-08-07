Британська розвідка назвала причини неефективності російської фронтової авіації

Як зазначається у зведенні, протягом літа російські тактичні бойові літаки зазвичай здійснювали понад 100 літако-вильотів на день, але вони майже завжди обмежувалися польотами над територією, яку контролює Росія, через загрозу з боку української ППО.

За даними британської розвідки, Росія спробувала вирішити цю проблему, все частіше використовуючи базові вільнопадаючі бомби з плануючими пристроями, що збільшують дальність польоту. Літаки можуть скидати ці бомби за багато кілометрів від своїх цілей, але вони ще мають продемонструвати стабільну точність.

"На початку контрнаступу України на півдні червня 2023 року російські ударні вертольоти довели свою ефективність. Однак останніми тижнями Росія, схоже, була менш здатна ефективно застосовувати тактичну авіацію на півдні", - зазначають у Міноборони Британії.

Вертольоти на південному фронті

Раніше британська розвідка повідомляла, що останні місяці Росія поповнила свої сили на півдні абсолютно новим варіантом вертольота Ка-52М. Важливим покращенням є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, дальність дії якої становить близько 15 км. Екіпажі Ка-52 швидко скористалися можливістю використовувати зброю за межами досяжності української ППО.

Росія втратила близько 40 вертольотів Ка-52 після вторгнення, але цей тип також дорого обійшовся Україні.