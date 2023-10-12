Британская разведка узнала о новых планах России по атакам на суда в Черном море

"Россия продолжает тратить огромные ресурсы на свою саморазрушительную войну. Чем дольше Россия воюет, тем больше она теряет и тем слабее становится. Россия понесла почти 200 тысяч потерь и 50 тысяч ее солдат были убиты", - рассказал Окотт во время заседания Форума по сотрудничеству по безопасности ОБСЕ.

По его словам, несмотря на это, Россия продолжает "эту отвратительную с моральной точки зрения кампанию".

Дипломат напомнил, что в прошлом месяце британская разведка рассекретила данные, согласно которым солдаты РФ хотели ударить ракетами по грузовому судну в украинском порту.

"На прошлой неделе Великобритания рассекретила новые разведданные, свидетельствующие о том, что Россия может продолжать атаки на гражданское судоходство, в том числе закладывая взрывные устройства на подходах к украинским портам", - добавил Окотт.

Атаки РФ на гражданские суда

Напомним, российские солдаты уже неоднократно атаковали гражданские суда. В частности, недавно военные корабли РФ открыли упреждающий огонь в сторону судна, которое направлялось в украинский порт Измаил.

Также, как заявлял в сентябре премьер Британии Риши Сунак, российские оккупанты 24 августа хотели нанести ракетный удар по гражданскому судну, которое находилось в украинском порту.