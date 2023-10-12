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Британська розвідка дізналася про нові плани Росії щодо атак на судна в Чорному морі

Фото: британська розвідка дізналася про нові плани Росії щодо атак на судна в Чорному морі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія планує знову атакувати цивільні судна у Чорному морі. Вона може закладати вибухові пристрої на підходах до українських портів.

Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу британського уряду.

"Росія продовжує витрачати величезні ресурси на свою саморуйнівну війну. Чим довше Росія воює, тим більше вона втрачає і тим слабшає. Росія зазнала майже 200 тисяч втрат і 50 тисяч її солдатів було вбито", - розповів Окотт під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ.

За його словами, незважаючи на це, Росія продовжує "цю огидну з моральної точки зору кампанію".

Дипломат нагадав, що минулого місяця британська розвідка розсекретила дані, згідно з якими солдати РФ хотіли вдарити ракетами по вантажному судну в українському порту.

"Минулого тижня Велика Британія розсекретила нові розвіддані, які свідчать про те, що Росія може продовжувати атаки на цивільне судноплавство, зокрема, закладаючи вибухові пристрої на підходах до українських портів", - додав Окотт.

Атаки РФ на цивільні судна

Нагадаємо, російські солдати вже неодноразово атакували цивільні судна. Зокрема, нещодавно військові кораблі РФ відкрили випереджальний вогонь у бік судна, яке прямувало до українського порту Ізмаїл.

Також, як заявляв у вересні прем'єр Британії Ріші Сунак, російські окупанти 24 серпня хотіли завдати ракетного удару по цивільному судну, яке знаходилося в українському порту.

 

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