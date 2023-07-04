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Британская авиация перехватила самолет и истребители россиян возле Эстонии

Фото: британская авиация перехватила самолет и истребители россиян возле Эстонии (twitter.com/RoyalAirForce)
Автор: Иван Носальский

Британия сегодня поднимала в Эстонии свои боевые самолеты RAF Typhoon, чтобы перехватить российскую авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на королевские Военно-воздушные силы Великобритании в Twitter.

"RAF Typhoon Королевских ВВС в Эстонии сегодня поднялись в воздух, чтобы перехватить Ту-214 ВВС России, который летел в международном воздушном пространстве под контролем союзников по НАТО", - сказано в сообщении.

Фото: авиация россиян, которую перехватили британские истребители (twitter.com/RoyalAirForce)

При этом в ВВС отметили, что самолет пролетал между материковой частью России и Калининградской областью в сопровождении двух истребителей Су-30М.

Фото: карта полета истребителя Британии и российского самолета (нажмите, чтобы увеличить)

Провокации россиян

Напомним, россияне часто направляют свою авиацию в район воздушного пространства стран НАТО.

К примеру, по состоянию на 25 июня истребители стран Альянса за три недели перехватили более 20 российских самолетов.

Также стратегические бомбардировщики россиян перехватывали и США, РФ направила в район Аляски свои Ту-95.

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