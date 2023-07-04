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Британська авіація перехопила літак та винищувачі росіян біля Естонії

Фото: британська авіація перехопила літак та винищувачі росіян біля Естонії (twitter.com/RoyalAirForce)
Автор: Іван Носальський

Британія сьогодні піднімала в Естонії свої бойові літаки RAF Typhoon, щоб перехопити російську авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на королівські Військово-повітряні сили Великої Британії у Twitter.

"RAF Typhoon Королівських ВПС в Естонії сьогодні піднялися в повітря, щоб перехопити Ту-214 ВПС Росії, який летів у міжнародному повітряному просторі під контролем союзників НАТО", - сказано в повідомленні.

Фото: авіація росіян, яку перехопили британські винищувачі (twitter.com/RoyalAirForce)

При цьому у ВПС зазначили, що літак пролітав між материковою частиною Росії та Калінінградською областю у супроводі двох винищувачів Су-30М.

Фото: мапа польоту винищувача Британії та російського літака (натисніть, щоб збільшити)

Провокації росіян

Нагадаємо, росіяни часто направляють свою авіацію в район повітряного простору країн НАТО.

Наприклад, станом на 25 червня винищувачі країн Альянсу за три тижні перехопили понад 20 російських літаків.

Також стратегічні бомбардувальники росіян перехоплювали і США, РФ направила в район Аляски свої Ту-95.

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