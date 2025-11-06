Британская армия начала получать новые БТР Ajax с серьезными недостатками, - Sky News

По мнению аналитиков, Ajax стоимостью 10 млн долларов и весом более 40 тонн, потенциально уязвим к российским беспилотникам. Однако в Британии рекламируют его как боевую машину "следующего поколения", оснащенную камерами, защитной броней и 40-мм пушкой с пулями, которые могут пробивать бетон.

Одна из ключевых проблем новинки - это чрезмерный шум и вибрации. После ряда тестовых заездов 17 солдат нуждались в лечении из-за повреждения слуха.

Известно, что новые бронетранспортеры выпускаются в шести вариантах, основной тип из которых предназначен для разведки и боевых действий.

В общем, британская армия заказала 589 различных моделей Ajax, которые ожидает получить до 2030 года.

Это первая новая бронированная боевая машина, которая поступит на вооружение почти за 30 лет, и она заменяет устаревшее снаряжение, которое датируется 1970-ми годами.

Задержки с поставками

Запущенная более полутора десятилетий назад, программа Ajax должна была достичь своей первоначальной операционной вехи в 2017 году, но эту дату неоднократно переносили.

Самая серьезная задержка произошла, когда испытания были приостановлены после того, как солдаты получили травмы слуха и другие травмы из-за громкого шума и вибрации. Именно поэтому каждый, кто сегодня пользуется Ajax, должен носить специальные наушники.