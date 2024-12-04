В Британии заявили, что в случае большой войны их армия закончится за год

На конференции в Лондоне Карнс заявил, что нынешний размер британской армии означает, что ее силы будут выведены из строя в течение 12 месяцев, если возникнет конфликт такого же масштаба, как война в Украине.

Он отметил, что сейчас около 1500 российских солдат погибают или получают ранения каждый день.

"В масштабной войне - не ограниченной интервенции, а такой, как в Украине - наша армия, например, при нынешнем уровне потерь, как часть более широкой многонациональной коалиции, была бы истощена за шесть месяцев или год", - сказал Карнс.

Карнс также отметил, что при этих обстоятельствах важно иметь высокий уровень резервистов, имеющих "критически важное, абсолютно центральное значение".

"Без них мы не сможем генерировать массу, мы не сможем выполнить множество оборонительных задач... Это не значит, что нам нужна большая армия, но это значит, что нужно быстро наращивать глубину и массу в случае кризиса", - сказал он.

Заметим, что, по данным издания, британская сухопутная армия наименьшая по численности с 1700-х годов.