В Британии заявили о рекордном уровне депортаций за 10 лет

В Министерстве внутренних дел Британии заявили, что зафиксировали рекордный уровень депортаций в стране с 2016 года. Речь идет почти о сотне тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Согласно заявлению правительства, с момента выборов в 2024 году из Британии было выслано более 80 000 человек, что на 52% больше, чем за два года до выборов.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что среди депортируемых есть:

иностранные преступники;

лица, которые нарушили иммиграционное законодательство;

лица, которые незаконно находятся в Британии.

При этом отмечается, что число депортаций достигло самого высокого уровня с 2016 года. Из общего числа депортаций:

24 471 человек были возвращены в связи с предоставлением убежища;

6103 - мигранты, которые прибыли на небольших лодках;

11 733 - иностранные граждане, которые совершили правонарушения.

Глава МВД Британии Шабана Махмуд заявила, что эти статические данные посылают четкий сигнал - Лондон рад принять тех, кто приезжает легально, и отправит назад тех, кто приехал нелегально или нарушает законы.

"Я знаю, что предстоит сделать еще больше. Именно поэтому мы добиваемся принятия нового законодательства, которое позволит быстрее высылать лиц, незаконно находящихся в стране, и мы удваиваем финансирование наших групп по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства к 2028 году", - резюмировала она.