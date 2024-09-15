В Британии призвали Стармера разрешить Украине бить Storm Shadow по РФ, - Sunday Times

Пять бывших министров обороны и экс-глав правительств Великобритании призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Украине использовать свои ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Даже без поддержки по этому вопросу со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание Sunday Times .

Отмечается, что Грант Шеппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордаунт, Лиам Фокс и Борис Джонсон предупредили премьер-министра Британии, что любая дальнейшая задержка по этому вопросу подбодрит российского диктатора Владимира Путина.

По словам Уоллеса, пишет Sunday Times, если не принять мер сейчас, Британия будет "умиротворять" Кремль, а это является "неисполнением обязанностей", в том числе по помощи Украине в отражении российской агрессии.

Также указывается, что Борис Джонсон заявил Стармеру, что "нет никаких оснований для промедления".

Что предшествовало

Напомним, власти Украины долгое время призвали страны-партнеры снять ограничения на использование западных ракет, включая американские ATACMS и британские Storm Shadows, на применение ВСУ для атак по целям в глубине России.

Киев настаивает, что это ограничит способность Москвы наносить атаки по гражданским объектам в Украине, в том числе с применением авиации.

В пятницу британский премьер Кир Стармер и президент США Джо Байден провели переговоры в Вашингтоне о том, позволить ли Украине использовать ракеты большой дальности против целей в РФ. Решение не было объявлено.

Перед тем представитель Белого дома Джон Кирби заявил о том, что не ожидал объявления о способности наносить удары на большие расстояния внутри России". Так добавил, что в политике США по этому поводу "нет никаких изменений".

Добавим, по данным The Guardian, Штаты и Британия предоставили Украине разрешение на удары дальнобойными ракетами по объектам в тылу России, но не объявили об этом официально.