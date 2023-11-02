RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Британии ввели ограничения против платежной системы, которая имеет связи с РФ

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Регулятор Великобритании ввел ограничения против компании Dzing Finance Ltd. Она занимается финансовыми технологиями и имеет связи с Россией.

Об этом заявило Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Регулятор уточнил, что почти каждый пятый платеж, полученный компанией в прошлом году, был связан с мошенничеством.

"Компания Dzing, которой руководит российский банкир, когда-то обвиненный в ограблении крупнейшего кредитора Кыргызстана, согласилась не принимать никаких новых розничных клиентов или средств без предварительного согласия Управления по финансовому регулированию", - говорится в материале.

Михаил Надель помог основать Dzing в 2018 году, а год спустя Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании предоставило компании лицензию на работу в качестве Учреждения электронных денег. 

Bloomberg News ранее сообщало, что Надель был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег в Кыргызстане, когда он возглавлял AsiaUniversalBank, когда-то крупнейший банк в этой центральноазиатской стране. Его заочно приговорили к 16 годам лишения свободы.

Санкции Британии против России

Недавно правительство Великобритании ввело санкции против чиновников российских оккупационных администраций в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму. Их активы будут заморожены, а въезд запрещен.

В начале октября в Британии вступили в силу новые санкции против России, запрещающие предоставление консультационных юридических услуг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобритания