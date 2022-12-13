В Британии впервые подтвердили участие своих морпехов в секретных операциях в Украине

По его словам, в начале 2022 года Британия направила в Украину 350 военнослужащих. Они помогли эвакуировать посольство в Польшу.

При этом в апреле они вернулись в Киев для того, чтобы обеспечить охрану британского дипломатического представительства, которое восстанавливало свою работу.

"Во время обеих фаз морпехи поддерживали другие тайные операции в крайне чувствительной среде и с высоким уровнем политического и военного риска", - добавил он, не раскрыв деталей.

В комментарии The Times представитель Королевских ВМС Британии подчеркнул, что морпехов перебросили в Украину для поддержки дипломатического присутствия и они не выполняли никаких боевых действий.

Издание также отмечает, что именно в апреле оно сообщало о возобновлении подготовки военных в Украине, которую проводили солдаты Специальной воздушной службы Британии.