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У Британії вперше підтвердили участь своїх морпіхів у секретних операціях в Україні

Ілюстративне фото: у Британії вперше підтвердили участь своїх морпіхів у секретних операціях в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Британські морпіхи брали участь у таємних операціях на території України після повномасштабного вторгнення росіян.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times, про це розповів генерал-лейтенант Королівських військово-морських сил Великої Британії Роберт Магоуен.

За його словами, на початку 2022 року Британія направила до України 350 військовослужбовців. Вони допомогли евакуювати посольство до Польщі.

При цьому у квітні вони повернулися до Києва для того, щоб забезпечити охорону британського дипломатичного представництва, яке відновлювало свою роботу.

"Під час обох фаз морпіхи підтримували інші таємні операції у вкрай чутливому середовищі та з високим рівнем політичного та військового ризику", - додав він, не розкривши деталей.

У коментарі The Times представник Королівських ВМС Британії наголосив, що морпіхів перекинули в Україну для підтримки дипломатичної присутності і вони не виконували жодних бойових дій.

Видання також зазначає, що саме у квітні воно повідомляло про поновлення підготовки військових в Україні, яке проводили солдати Спеціальної повітряної служби Британії.

Нагадаємо, 4 грудня стало відомо, що у Великій Британії закінчилася остання серія навчань українських військових. Навчальну програму відновлять у січні 2023 року.

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