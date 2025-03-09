В Британии обнаружили новую российскую шпионскую сеть, целью были Грозев и Доброхотов

В Великобритании была обнаружена очередная кремлевская шпионская операция, действия которой были направлены против российских "диссидентов" в Соединенном Королевстве. Двумя их целями были известный журналист-расследователь издания "Bellingcat" Христо Грозев и главный редактор издания Insider Роман Доброхотов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как пишет британское издание, эти журналисты отвечали за разоблачение двух офицеров российской военной разведки (ГРУ), которые пытались убить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери в 2018 году.
По словам Доброхотова из РФ, который сбежал из Москвы в 2021 году и с января 2023 года перебрался в Британию, за ним и его семьей следила группа из шести болгар, осужденных за шпионаж в пользу России, и он получил информацию о новых попытках своего преследования.
"Прошлой весной я получил предупреждение от полиции. Эти попытки продолжаются", - рассказал он.
Сейчас подробности предупреждения, предоставленного Доброхотову, не разглашаются по его просьбе, как и местонахождение его с женой и двумя сыновьями.
Шесть граждан Болгарии со статусом резидентов Великобритании - Ваня Габерова (30 лет), Катрин Иванова (33 года), Тихомир Иванчев (39 лет), Орлин Русев (47 лет), Бисер Джамбазов (43 года) и Иван Стоянов (34 года) - были осуждены за проведение шпионских операций в стране и за рубежом.
Считается, что 44-летний Ян Марсалек, который является гражданином Австрии, работал российским агентом и руководил британской операцией из Москвы. Его разыскивали за связи с вероятным мошенничеством на 1,6 миллиарда фунтов стерлингов в немецкой финансовой компании Wirecard.
После осуждения в Британии шести болгар за шпионаж полиция предупредила о дальнейших операциях России против своих целей, в частности диссидентов и разоблачителей.
Сообщения, обнаруженные полицией, показали, что за Доброхотовым следили настолько пристально, что пин-код его iPhone подобрал один из шпионов, который сидел рядом с ним в самолете.
В группе также были дискуссии об отравлении Доброхотова рицином на улицах Лондона или похищении его на небольшой лодке.
Также отмечается, что британская полиция предупредила о новой попытке нападения на Доброхотова через несколько месяцев после ареста шпионской группы в феврале 2024 года.
Расследовательская работа Доброхотова в Insider привела к тому, что около 80 компаний и 60 человек попали под экономические санкции со стороны стран Запада из-за их роли в содействии войне РФ против Украины.
"Я понял, что после ареста болгар ко мне и Христо должно быть еще какое-то постоянное внимание, потому что мы не прекратили свою работу. Также, поскольку наш источник сообщил нам, что после ареста этой команды, подконтрольной ФСБ, задача - та же задача - теперь передана ГРУ", - рассказал Доброхотов.
Представитель антитеррористической полиции Британии рассказал, что ведомство "тесно сотрудничает с полицейскими силами, партнерами и общинами, чтобы выявить любую репрессивную деятельность иностранных государств в Великобритании и пытаться прервать эту деятельность, где это возможно".
Напомним, в декабре 2022 года МВД РФ объявило в розыск журналиста-расследователя проекта Bellingcat Христа Грозева. Российская сторона обвиняет его в якобы распространении "фейков о русской армии".
Весной прошлого года в Минобороны Британии заявили, что обеспокоены деятельностью российских шпионов в стране.
Также сообщалось, что по данным британских СМИ, в прошлом году британской MI5 приказали сосредоточиться на борьбе со шпионами из РФ, Ирана и Китая.
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