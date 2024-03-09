В Британии выступили против отправки войск в Украину, потому что они будут "целью" для РФ

Так, в интервью Sueddeutsche Zeitung британский министр ответил на вопрос, касающийся отношения к возможности отправки войск в Украину. Кэмерон ответил, что это превратит западных военных в "цели" для российской армии.

"Мы должны избегать создания очевидных целей для Путина", - подчеркнул он.

Что касается тренировочных миссий на территории Украины, то, по мнению Кэмерона, их лучше проводить за границей.

"Тренировочные миссии лучше проводить за пределами страны. В Британии мы подготовили 60 тысяч украинских солдат", - добавил министр.

Идея Макрона о войсках в Украине

В конце февраля этого года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки западных войск для помощи Украине. А на днях французский президент рассказал, при каких условиях готов отправить французские войска в Украину.

Ряд стран НАТО выступили против отправки войск в Украину, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италия. Но есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например Литва, Латвия и Эстония.

Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.

По данным Politico, сейчас Франция собирает альянс стран, которые открыты для отправки войск на территорию Украины. К примеру, для разминирования территорий.

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