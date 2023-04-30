В Британии учат украинских военных вести бой в городской застройке
В Великобритании шведские инструкторы учат украинских военнослужащих организации и ведению боев в городской застройке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что во время учений воины ВСУ получат необходимые тактические знания и овладеют навыками, которые повысят безопасность украинских войск.
"Под руководством инструкторов Вооруженных сил Королевства Швеция новобранцы Вооруженных сил Украины становятся более подготовленными к боевым действиям", - отметили в Генштабе.
Напомним, что в Германии наши воины учатся работе с тяжелой техникой. В частности, тренируются вести локальные бои и прочее.
Кроме этого, сообщалось, что норвежские инструкторы из Национальной гвардии начали обучение ста военнослужащих Вооруженных Сил Украины и по военной медицине, огневой подготовке и командному лидерству.
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