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В Британии рассказали, как смена правительства повлияет на поддержку Украины

19:46 26.06.2026 Пт
2 мин
Ламми дал четкий ответ по внешнеполитическому курсу Лондона
aimg Валерий Ульяненко
В Британии рассказали, как смена правительства повлияет на поддержку Украины Фото: Дэвид Ламми (Getty Images)
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Смена правительства Великобритании не повлияет на внешнеполитический курс страны, в частности, касательно стабильной поддержки Украины.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Дэвид Ламми, сообщает РБК-Украина со ссылкой на EuroNews.

Во время конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске чиновник заверил, что ни о какой смене внешнеполитического курса речь не идет. По его словам, Лондон поддерживал Киев при всех предыдущих правительствах и безоговорочно продолжит делать это в дальнейшем.

Также Великобритания пообещала выделить дополнительные 290 млн фунтов стерлингов (около 340 млн евро). Эти деньги будут направлены на восстановление Украины и укрепление ее энергетической безопасности.

Кроме того, страна обещает усиливать санкционное давление на российскую экономику и жестко бороться с "грязными деньгами", которыми РФ финансирует войну.

Ожидание саммита НАТО

Ламми рассчитывает, что на саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля, союзники сохранят позитивную динамику по украинскому вопросу. Этому предшествовал успешный саммит G7 во Франции, где лидеры продемонстрировали трансатлантическое единство.

"Думаю, в НАТО в ближайшие недели мы увидим, что Соединенные Штаты отмечают: европейцы увеличивают свои обязательства по обороне и расходы на безопасность по всему континенту", - подчеркнул он.

Напомним, политическая ситуация в Британии резко обострилась после разгромного поражения лейбористской партии на местных выборах.

После этого, 22 июня, премьер страны Кир Стармер заявил, что уходит в отставку. Он сообщил, что "с достоинством" признает, что не является лучшим человеком для того, чтобы возглавить Лейбористскую партию на следующих выборах.

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