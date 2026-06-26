У Британії розповіли, як зміна уряду вплине на підтримку України

Про це заявив заступник прем'єр-міністра Девід Ламмі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на EuroNews .

Під час конференції з питань відновлення України у Гданську посадовець запевнив, що про жодну зміну зовнішньополітичного курсу не йдеться. За його словами, Лондон підтримував Київ за всіх попередніх урядів і беззаперечно продовжить робити це надалі.

Також Велика Британія пообіцяла виділити додаткові 290 млн фунтів стерлінгів (близько 340 млн євро). Ці гроші спрямують на відбудову України та зміцнення її енергетичної безпеки.

Крім того, країна обіцяє посилювати санкційний тиск на російську економіку та жорстко боротися з "брудними грошима", якими РФ фінансує війну.

Очікування від саміту НАТО

Ламмі розраховує, що на саміті НАТО в Анкарі, який пройде 7-8 липня, союзники збережуть позитивну динаміку щодо українського питання. Цьому передував успішний саміт G7 у Франції, де лідери продемонстрували трансатлантичну єдність.

"Гадаю, у НАТО найближчими тижнями ми побачимо, що Сполучені Штати відзначають: європейці збільшують свої зобов’язання з оборони та видатки на безпеку по всьому континенту", - наголосив він.