В Британии раскрыли судьбу поддержки Украины после предстоящей отставки Кира Стармера

Внешнеполитический курс Великобритании, в частности, поддержка Украины, будет оставаться неизменным после предстоящей отставки Кира Стармера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews , цитирующее заявление заместителя премьер-министра Дэвида Лемми.

Приоритеты после перехода властей

Великобритания продолжает выполнять свои обязательства, в частности, по выделению дополнительных 290 миллионов фунтов стерлингов на энергетическую безопасность и восстановление Украины. Параллельно Лондон планирует углублять торгово-экономические связи с Евросоюзом для устранения возникших после Brexit барьеров.

"Вопрос об изменении нашей внешней политики даже не стоит", - заявил заместитель премьер-министра Дэвид Лемми во время конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

Лондон намерен полностью сохранить преемственность в ключевых геополитических вопросах, несмотря на внутренние политические перестановки и подготовку к передаче полномочий.

Также Великобритания не намерена сворачивать программы сближения с европейскими институтами и мировым сообществом.

"Мы дали абсолютно четкий сигнал: возобновление связей с мировым сообществом, европейская перезагрузка - все это будет продолжаться", - подчеркнул чиновник.

В настоящее время правительство готовится к упорядоченному переходу власти к предполагаемому преемнику, которым считают мэра Манчестера Энди Бернема. Он уже получает правительственные брифинги по обеспечению стабильности процессов. Из-за этого переходного периода саммит ЕС - Великобритания, запланированный на 22 июля, пришлось перенести.

Ожидание саммита НАТО

На предстоящем 7-8 июля саммите Альянса в Анкаре Великобритания рассчитывает сохранить динамику поддержки Украины. Этому способствует недавнее единство стран "Группы семи" на саммите во Франции. Ожидается, что США положительно оценят увеличение оборонных расходов европейских союзников.

Лондон также намерен усиливать санкционное давление на российскую экономику.

"Мы продолжаем давить на грязные российские деньги, финансирующие эту войну", - отметил Лемми.

По его словам, для международных партнеров сейчас настал критический момент, когда необходимо поддержать Украину в борьбе.