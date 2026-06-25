Британия придумала способ помочь Украине за счет российской нефти, - The Telegraph

В Великобритании планируют выставить на аукцион нефть из задержанного российского теневого танкера Smirtos, чтобы направить средства на финансирование военных усилий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Детали плана и стоимость груза

По информации издания, британский премьер-министр Кир Стармер рассматривает возможность продажи 98 000 тонн российской сырой нефти сорта Ural. Рыночная стоимость этого груза составляет около 35 миллионов фунтов стерлингов (свыше 44 миллионов долларов).

Поскольку судно нарушило санкционное законодательство, британские чиновники считают, что конфискованная нефть теперь юридически принадлежит Соединенному Королевству.

В настоящее время рассматриваются два варианта использования полученных средств:

прямой перевод денег в Украину

финансирование военного оборудования и техники для отправки на передовую

Существует также альтернативный вариант - переработать топливо внутри страны для внутреннего энергоснабжения, однако механизм передачи нефти от государства частным энергокомпаниям пока не определен.

Задержание судна и арест капитана

Российский танкер Smirtos был задержан в Ла-Манше 14 июня 2026 года с участием Королевской морской пехоты. Сейчас судно стоит на якоре у побережья Веймута под контролем Министерства обороны Британии.

После завершения расследования Национального агентства по борьбе с преступностью сам корабль планируют отпустить обратно в РФ.

В то же время капитану судна, гражданину Индии Аджаю Панту, выдвинули обвинения в преднамеренном обходе санкций и незаконном снабжении российских нефтепродуктов.

Он будет находиться под стражей до заседания, которое запланировано на 16 июля. Сторона защиты утверждает, что капитан выполнял приказы и не контролировал маршрут.

В правительстве Великобритании подчеркивают, что этот рейд является лишь началом масштабной компании против "теневого флота" РФ. Ситуацию усложняет то, что некоторые российские танкеры в Ла-Манше сопровождают военные корабли РФ, что мешает их прямой конфискации.