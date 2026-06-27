У Британії розкрили долю підтримки України після майбутньої відставки Кіра Стармера

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews , які цитують заяву заступника прем’єр-міністра Девіда Леммі.

Пріоритети після переходу влади

Велика Британія продовжує виконувати свої зобов'язання, зокрема щодо виділення додаткових 290 мільйонів фунтів стерлінгів на енергетичну безпеку та відновлення України. Паралельно Лондон планує поглиблювати торговельно-економічні зв'язки з Євросоюзом для усунення бар'єрів, що виникли після Brexit.

"Питання про зміну нашої зовнішньої політики навіть не стоїть", - заявив заступник прем’єр-міністра Девід Леммі під час конференції з відновлення України у Гданську.

Лондон планує повністю зберегти спадкоємність у ключових геополітичних питаннях, попри внутрішні політичні перестановки та підготовку до передачі повноважень.

Також Велика Британія не має наміру згортати програми зближення з європейськими інституціями та світовою спільнотою.

"Ми дали абсолютно чіткий сигнал: відновлення зв’язків зі світовою спільнотою, європейське перезавантаження - усе це продовжуватиметься", - підкреслив посадовець.

Наразі уряд готується до упорядкованого переходу влади до ймовірного наступника, яким вважають мера Манчестера Енді Бернема. Він уже отримує урядові брифінги для забезпечення стабільності процесів. Через цей перехідний період саміт ЄС - Велика Британія, запланований на 22 липня, довелося перенести.

Очікування від саміту НАТО

На майбутньому саміті Альянсу в Анкарі, який відбудеться 7-8 липня, Велика Британія розраховує зберегти динаміку підтримки України. Цьому сприяє нещодавня єдність країн "Групи семи" на саміті у Франції. Очікується, що Сполучені Штати позитивно оцінять збільшення оборонних витрат європейських союзників.

Лондон також планує посилювати санкційний тиск на російську економіку.

"Ми продовжуємо тиснути на брудні російські гроші, які фінансують цю війну", - зазначив Леммі.

За його словами, для міжнародних партнерів зараз настав критичний момент, коли необхідно підтримати Україну в боротьбі.