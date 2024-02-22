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В Британии показали транспортировку ракет Brimstone, которые передадут Украине (видео)

Фото: в Британии показали транспортировку ракет Brimstone, которые передадут Украине (flickr by dyvroeth)
Автор: Иван Носальский

Великобритания передаст Украине несколько сотен противотанковых ракет Brimstone. Их транспортировку уже начали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Британии в Twitter.

В ведомстве напомнили, что в рамках последнего пакета военной помощи Украине Британия предоставляет нашим защитникам еще 200 противотанковых ракет с точным наведением Brimstone. 

"Эта помощь играет решающую роль в сдерживании продвижения России", - отметили в ведомстве. 

При этом там показали, как ракеты Brimstone для Украины транспортируют на неназванный аэродром. Дальнейший путь военной помощи не раскрывают. 

Ракеты Brimstone

Стоит заметить, что Brimstone - это ракеты класса "воздух-земля". Они оборудованы активной радиолокационной головкой самонаведения, поэтому способны с большой точностью уничтожать движущиеся цели. 

Последние версии ракет способны бить по целях на расстоянии до 60 километров. 

Как рассказал сегодня, 22 февраля, министр обороны Британии Грант Шаппс, всего страна в рамках нового пакета военной помощи предоставит Украине 200 ракет Brimstone

 

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