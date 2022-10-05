В Британии начались тренировочные учения будущих командиров ВСУ (фото)

В Великобритании и Северной Ирландии началась подготовка младших командиров ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

После обучения военнослужащих назначат на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск.

"Курс предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву", - добавляют в Минобороны.

Тренировки проводят как украинские, так и британские инструкторы. Для обучения используют иностранные образцы вооружения и военной техники.

"Данный курс разработан на основе украинской программы учений сержантского состава с учетом боевого опыта Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинские защитники продолжают обучение по стандартам НАТО в Великобритании. С июля подготовку прошли уже 5 тысяч военных.

Напомним, во время визита в Киев экс-премьер Великобритании Борис Джонсон предложил создать программу по обучению украинских бойцов по стандартам НАТО.

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