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В Британии начались тренировочные учения будущих командиров ВСУ (фото)

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Украина, Среда 05 октября 2022 11:46
В Британии начались тренировочные учения будущих командиров ВСУ (фото) Фото: в Британии начались тренировочные учения будущих командиров ВСУ (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Великобритании и Северной Ирландии началась подготовка младших командиров ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

"Данный курс разработан на основе украинской программы учений сержантского состава с учетом боевого опыта Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Тренировки проводят как украинские, так и британские инструкторы. Для обучения используют иностранные образцы вооружения и военной техники.

"Курс предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву", - добавляют в Минобороны.

После обучения военнослужащих назначат на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск.

Как сообщалось, украинские защитники продолжают обучение по стандартам НАТО в Великобритании. С июля подготовку прошли уже 5 тысяч военных.

Напомним, во время визита в Киев экс-премьер Великобритании Борис Джонсон предложил создать программу по обучению украинских бойцов по стандартам НАТО.

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