В Британии начались тренировочные учения будущих командиров ВСУ (фото)
В Великобритании и Северной Ирландии началась подготовка младших командиров ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
"Данный курс разработан на основе украинской программы учений сержантского состава с учетом боевого опыта Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Тренировки проводят как украинские, так и британские инструкторы. Для обучения используют иностранные образцы вооружения и военной техники.
"Курс предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву", - добавляют в Минобороны.
После обучения военнослужащих назначат на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск.
Как сообщалось, украинские защитники продолжают обучение по стандартам НАТО в Великобритании. С июля подготовку прошли уже 5 тысяч военных.
Напомним, во время визита в Киев экс-премьер Великобритании Борис Джонсон предложил создать программу по обучению украинских бойцов по стандартам НАТО.
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