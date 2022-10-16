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В Британии консерваторы обсудят отставку Трасс: The Guardian узнала причину

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Лондон, Воскресенье 16 октября 2022 23:10
В Британии консерваторы обсудят отставку Трасс: The Guardian узнала причину Фото: Лиз Трасс, премьер Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Великобритании группа высокопоставленных представителей Консервативной партии организует встречу, на которой обсудят отставку действующего премьер-министра Лиз Трасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным газеты, встреча должна состоятся в понедельник, 17 октября. Часть консерваторов будут требовать немедленной отставки главы правительства, в то время как другие планируют “публично призвать Трасс покинуть должность после провала ее программы уменьшения налогов”.

В The Guardian отмечают, что такое решение было принято на фоне инициативы Трасс уволить министра финансов Кваси Квартенга из-за радикальной налоговой реформы, которая обрушила фунт стерлингов. При этом поддержка премьера уже слабеет среди министров.

"Она сейчас в зале ожидания и знает об этом. Сейчас это вопрос времени, примет ли она участие в процессе и пойдет в определенной степени на своих условиях, или попытается сопротивляться и будет вытеснена", - заявил один из неназванных экс-министров в комментарии изданию.

В газете также подчеркивают, что на встречу насчет отставки Трасс пригласили от 15 до 20 экс-министров и других высокопоставленных членов парламента. Главными инициаторами мероприятия являются сторонники Риши Сунака - соперника Трасс в борьбе за должность премьера.

По словам неназванного члена парламента, среди представителей власти Британии "есть и те, кто считает, что премьер может выжить, если продержится до конца следующей недели", когда стартует открытие рынков.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным Politico, в Британии члены Консервативной партии недовольны работой Лиз Трасс в должности премьер-министра и пытаются добиться ее отставки.

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