В Британии консерваторы обсудят отставку Трасс: The Guardian узнала причину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По данным газеты, встреча должна состоятся в понедельник, 17 октября. Часть консерваторов будут требовать немедленной отставки главы правительства, в то время как другие планируют “публично призвать Трасс покинуть должность после провала ее программы уменьшения налогов”.

В The Guardian отмечают, что такое решение было принято на фоне инициативы Трасс уволить министра финансов Кваси Квартенга из-за радикальной налоговой реформы, которая обрушила фунт стерлингов. При этом поддержка премьера уже слабеет среди министров.

"Она сейчас в зале ожидания и знает об этом. Сейчас это вопрос времени, примет ли она участие в процессе и пойдет в определенной степени на своих условиях, или попытается сопротивляться и будет вытеснена", - заявил один из неназванных экс-министров в комментарии изданию.

В газете также подчеркивают, что на встречу насчет отставки Трасс пригласили от 15 до 20 экс-министров и других высокопоставленных членов парламента. Главными инициаторами мероприятия являются сторонники Риши Сунака - соперника Трасс в борьбе за должность премьера.

По словам неназванного члена парламента, среди представителей власти Британии "есть и те, кто считает, что премьер может выжить, если продержится до конца следующей недели", когда стартует открытие рынков.