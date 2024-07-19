RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Британии коалиция из 44 стран и ЕС призвала к действию против теневого флота РФ

Фото: ЕС и 44 страны будут противостоять теневому флоту РФ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На саммите Европейского политического сообщества Великобритания объединила 44 страны и Евросоюз с целью противостоять деятельности так называемого российского теневого флота. Он помогает России обходить введенные против нее санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

Британские чиновники уточнили, что теневой флот - это суда, участвующие в незаконных операциях с целью обойти санкции, уклоняться от соблюдения правил безопасности или охраны окружающей среды, избегать расходов на страхование и т.п.

"Мы призываем государства флага гарантировать, что плавающие под их флагом суда придерживаются наивысших возможных требований по безопасности", - говорится в документе.

В заявлении отмечают, что российский теневой флот угрожает всем 44 подписавшимся странам и другим, которые зависят от мировых морей и океанов. Сообщество намерено противостоять рискам, которые он создает для окружающей среды, безопасности на море в Европе и за ее пределами, целостности международной морской торговли и уважения к международному морскому праву.

"Я не позволю теневому флоту российских нефтяных танкеров и генерируемых им грязным деньгам свободно передвигаться по европейским водам и ставить под угрозу нашу безопасность. Украина есть и всегда будет в центре повестки дня моего правительства", - написал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своем профиле Х.

Позиция Британии по поводу войны РФ против Украины

Великобритания постоянно оказывает поддержку Киеву с начала войны. Страна первой передала определенные типы вооружения Украине, которые не решаются поставить другие страны, в том числе танки и ракеты.

Напомним, британский премьер также пообещал удвоить поддержку Украины.

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский находится в Лондоне с визитом, где уже успел принять участие в заседании кабинета министров лейбористов, победивших на недавних выборах в Британии.

Кроме того, Зеленский попросил премьера Стармера "продемонстрировать свое лидерство" в вопросе использования западного оружия для нанесения ударов по территории России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВеликобританияСанкции против России