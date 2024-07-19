В Британии коалиция из 44 стран и ЕС призвала к действию против теневого флота РФ

Британские чиновники уточнили, что теневой флот - это суда, участвующие в незаконных операциях с целью обойти санкции, уклоняться от соблюдения правил безопасности или охраны окружающей среды, избегать расходов на страхование и т.п.

"Мы призываем государства флага гарантировать, что плавающие под их флагом суда придерживаются наивысших возможных требований по безопасности", - говорится в документе.

В заявлении отмечают, что российский теневой флот угрожает всем 44 подписавшимся странам и другим, которые зависят от мировых морей и океанов. Сообщество намерено противостоять рискам, которые он создает для окружающей среды, безопасности на море в Европе и за ее пределами, целостности международной морской торговли и уважения к международному морскому праву.

"Я не позволю теневому флоту российских нефтяных танкеров и генерируемых им грязным деньгам свободно передвигаться по европейским водам и ставить под угрозу нашу безопасность. Украина есть и всегда будет в центре повестки дня моего правительства", - написал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своем профиле Х.