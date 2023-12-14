В Британии фиксируют увеличение случаев уклонения от санкций против РФ, - Bloomberg

Издание отмечает, что он до сих пор не смог назначить ни одного финансового штрафа за эти нарушения.

В своем ежегодном отчете в четверг Управление по санкциям Великобритании сообщило о 473 вероятных нарушениях за год. За первые шесть месяцев войны было зарегистрировано около 236 случаев.

Национальное агентство по борьбе с преступностью следит за уклонением от санкций и тщательно проверяет богатых россиян в Лондоне, а Управление по реализации финансовых санкций прежде всего реагирует на нарушения, о которых сообщают сами люди.

Пока подразделение вынесло только одно предупреждение платежной компании Wise Plc за разрешение снять 250 фунтов стерлингов лицу, находящемуся под санкциями.

Санкции Великобритании против России

Недавно Великобритания объявила о создании нового подразделения по борьбе с компаниями, которые уклоняются от санкций против России.

Также Великобритания совместно с США ввела санкции против россиян, связанных с ФСБ России.

Сегодня стало известно, что правительство Великобритании представило закон, предусматривающий дальнейшие санкции в отношении товаров и технологий, помогающих РФ финансировать войну против Украины.