В Британии фиксируют увеличение случаев уклонения от санкций против РФ, - Bloomberg

Регулятор в Британии зафиксировал всплеск нарушений санкций против РФ после полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание отмечает, что он до сих пор не смог назначить ни одного финансового штрафа за эти нарушения.
В своем ежегодном отчете в четверг Управление по санкциям Великобритании сообщило о 473 вероятных нарушениях за год. За первые шесть месяцев войны было зарегистрировано около 236 случаев.
Национальное агентство по борьбе с преступностью следит за уклонением от санкций и тщательно проверяет богатых россиян в Лондоне, а Управление по реализации финансовых санкций прежде всего реагирует на нарушения, о которых сообщают сами люди.
Пока подразделение вынесло только одно предупреждение платежной компании Wise Plc за разрешение снять 250 фунтов стерлингов лицу, находящемуся под санкциями.
Недавно Великобритания объявила о создании нового подразделения по борьбе с компаниями, которые уклоняются от санкций против России.
Также Великобритания совместно с США ввела санкции против россиян, связанных с ФСБ России.
Сегодня стало известно, что правительство Великобритании представило закон, предусматривающий дальнейшие санкции в отношении товаров и технологий, помогающих РФ финансировать войну против Украины.
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