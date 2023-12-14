У Британії фіксують збільшення випадків ухилення від санкцій проти РФ, - Bloomberg

Видання зазначає, що він досі не зміг призначити жодного фінансового штрафу за ці порушення.

У своєму щорічному звіті в четвер Управління з санкцій Великої Британії повідомило про 473 ймовірні порушення за рік. За перші шість місяців війни було зареєстровано близько 236 випадків.

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю стежить за ухиленням від санкцій і ретельно перевіряє багатих росіян у Лондоні, а Управління з реалізації фінансових санкцій насамперед реагує на порушення, про які повідомляють самі люди.

Наразі підрозділ виніс тільки одне попередження платіжній компанії Wise Plc за дозвіл зняти 250 фунтів стерлінгів особі, яка перебуває під санкціями.

Санкції Великобританії проти Росії

Нещодавно Великобританія оголосила про створення нового підрозділу для боротьби з компаніями, які ухиляються від санкцій проти Росії.

Також Британія спільно зі США запровадила санкції проти росіян, пов'язаних із ФСБ Росії.

Сьогодні стало відомо, що уряд Великої Британії представив закон, який передбачає подальші санкції щодо товарів і технологій, які допомагають РФ фінансувати війну проти України.